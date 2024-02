Sebi! Musik für erste Flirts und wilde Partynächte

Mit dem neuen Song „King of the TikTok Scene“ lässt Sebastian Edelhofer die 90er des Pop Punk wieder aufleben. Die dreiköpfige Band steht in ganz Österreich auf der Bühne und begeistert das Publikum. Der Leadsänger erzählt von seinen musikalischen Anfängen, legendären Partynächten und seiner Liebe zum Burgenland.