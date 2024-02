Wer mit dem Verzicht jetzt Gewinne macht

In der Fastenzeit konsumieren heimischen Kunden mehr Scholle & Co. So wurde 2023 um 19 Prozent mehr Tiefkühlfisch gekauft, weiß Iglo-Chefin Ines Franke. Generell ist hierzulande ein Trend zu mehr Meeresfrüchten festzustellen, die in den letzten fünf Jahren um 26 Prozent zugelegt haben. Bei Iglo wachsen die Fischgerichte besonders stark, da die Kunden die bequeme Zubereitung schätzen.