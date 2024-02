„Jede Glanzparade ist wie ein Einser in Mathe“

„Müssen endlich die Austria daheim schlagen“

Zum Derby hatte er eine ganz klare Meinung: „Wir müssen endlich in unserem neuen Stadion den ersten Heimsieg gegen die Austria feiern. Mir wäre ein klarer Sieg, ein 2:0 oder ein 3:0 am liebsten.“ Sattlberger nickte entschlossen. Kos und Martins hielten dagegen: „Die violette Serie in Hütteldorf wird am Sonntag sicher nicht enden.“ Christine Muska, offizieller Austria-Jahrhundertfan, und ihr Lehrerkollege Hans Hirsch, der großer Rapid-Fan ist, lächelten: „Einigen wir uns auf ein Unentschieden in einem rassigen und friedlichen Spiel.“