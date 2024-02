Löwe griff Zoowärter während Fütterung an - tot!

Ein Löwe in Nigeria hat einen Zoowärter getötet. Das männliche Tier fiel den Mann am Montag während der Fütterung aus unklarem Grund im Gehege an und verletzte ihn tödlich, wie die Obafemi Awolowo Universität in Ile-Ife im Südwesten Nigerias mitteilte. Der Veterinärtechniker habe den Zoo an der Universität seit einem Jahrzehnt geleitet und habe den Löwen seit dessen Geburt vor neun Jahren gepflegt.