Kein Jubel statt Vulkanausbruch

Viel emotionaler ging es hingegen in Bochum zu. Kevin Stöger genoss nach seinem Elfertor gegen die Bayern das Bad in der Menge. Fünf Tore, sechs Assists - der Offensivmann, der als 16-Jähriger von Ried zum VfB Stuttgart gewechselt war, führt mit neun Punkten die Scorer-Tabelle der ÖFB-Legionäre an. Nach dem Sieg mit Außenseiter Bochum gegen die Bayern wächst das Selbstvertrauen, Stöger verfolgt einen großen Traum. Der 30-Jährige will noch auf den EURO-Zug aufspringen, doch bisher trug Kevin das Teamoutfit nur im Training. Die Zeit drängt, außerdem hat Rangnick seinen Stamm längst gefunden. Aber sollte Stöger weiter mit Toren und Assists glänzen, ist es kaum vorstellbar, dass sein Name nicht bald im Notizblock des Trainers steht.