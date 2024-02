London treibt Smartphone-Verbot an Schulen voran

Die britische Regierung treibt ihre Pläne für ein Smartphone-Verbot an Schulen voran. Das Bildungsministerium in London veröffentlichte am Montag einen Leitfaden für Schulen, wie die Nutzung von Smartphones unterbunden werden kann. Ein flächendeckendes Handy-Verbot ist das aber noch nicht, und die Schulen haben weitgehend freie Hand bei der Umsetzung.