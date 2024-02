Formel 1 pocht auf schnelle Lösung in Causa Horner

Wegen der angeblichen Verfehlungen von Horner im Umgang mit einer Mitarbeiterin äußerte sich auch US-Autobauer Ford. Der Konzern wird 2026 Partner bei der Entwicklung des neuen Formel-1-Motors. „Als Familienunternehmen und ein Unternehmen, das sich selbst an sehr hohe Standards in Bezug auf Verhalten und Integrität hält, erwarten wir das Gleiche von unseren Partnern“, wurde Motorsport-Direktor Mark Rushbrook in der Sunday Times zitiert.