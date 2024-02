Inspiration

Dezember 1988. Marc Girardelli, Pirmin Zurbriggen und Alberto Tomba führten den Ski-Weltcup an, Gerhard Berger präsentierte bei der PS-Show in Wien vor 30.000 Fans seinen Ferrari, Hans Krankl schoss Salzburg in die Aufstiegsrunde, Herbert Prohaska bereitete sich auf sein letztes Turnier in der Stadthalle vor und Skispringer Noriaki Kasai feierte in Sapporo sein Debüt im Weltcup. Der Autor dieser Zeilen lernte als 15-Jähriger für die Deutsch-Schularbeit und träumte von einem John-McEnroe-Racket unter dem Christbaum.