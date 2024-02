Melzer-Brüder schlagen heuer für Anif auf

Gentlemen‘s Agreement wird wohl erneut gebrochen

Dass die Anifer auch mit dem Sportdirektor des ÖTV das Gentlemen’s Agreement (nur zwei eingesetzte Legionäre pro Begegnung) brechen, wird laut Mandl passieren: „Weil es in keiner Liga so etwas gibt, nur in der österreichischen Tennisliga. Jürgen hat das in den letzten zwei Jahren auch gewusst und sieht das nicht so eng.“