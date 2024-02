ÖVP beharrt auf Forderung nach Klarnamenpflicht

Bisher seien in vier Bereichen Fortschritte erzielt worden, so die Staatssekretärin. So werde die Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung künftig von der Statistik Austria regelmäßig gemessen. Für Tourismusdestinationen habe man Wege gesucht, bereits verfügbare Daten für diese verwertbar aufzubereiten. Auch was Tourismusbetriebe und Gästeverhalten betreffe, seien Fortschritte erzielt worden. Beispiele für letzteres seien mit anonymisierten Zahlungs- und Mobilfunkdaten entwickelte Prognosemodelle. Solche würden in weiterer Folge Entzerrungsmaßnahmen wie Verkehrssteuerung ermöglichen, erklärte Kraus-Winkler.