Würden Sie mit Klarnamen im Netz diskutieren?

Wenn es um die Sicherheit im Netz geht, spielt sehr häufig die Anonymität eine große Rolle. Anonym lässt sich die eigene Meinung leichter preisgeben, andererseits lädt die Anonymität auch zu Manipulation und Betrugsmaschen ein. Daher wollen wir von Ihnen wissen: Würden Sie auch mit Ihrem Klarnamen in den Kommentaren mitdiskutieren? Was würden Sie von einem nicht-anonymen Krone-Forum halten? Sagen Sie uns Ihre Meinung (ganz anonym) in den Kommentaren!