Auch Russen verwenden nun Musks Starlink im Krieg

Entsprechende Beweise dafür waren bereits vor einigen Monaten in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. In einem am 8. Februar geteilten Tweet versicherten Vertreter von SpaceX allerdings, dass das Unternehmen keinerlei Geschäfte mit der russischen Regierung oder dem russischen Militär mache. „Starlink ist in Russland nicht aktiv und das bedeutet, dass der Dienst in diesem Land nicht funktionieren wird“, hieß es dazu. SpaceX habe weder Starlink in Russland verkauft oder vermarktet, noch habe es Ausrüstung an Standorte in Russland geliefert.