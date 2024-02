Lewis Hamilton: „Ich hätte nie gedacht, ...“

Eine letzte Saison mit Mercedes im Kampf um den WM-Titel, dann der aufregende Schritt zu Ferrari - Lewis Hamilton ist bis in die Haarspitzen motiviert, ein Karriereende scheint für den 39-Jährigen in den nächsten Jahren undenkbar. „Ich hätte nie gedacht, dass es einen Punkt in meinem Leben geben würde, an dem ich so einen Hunger habe wie jetzt“, sagte der siebenmalige Weltmeister.