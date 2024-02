Kanzler knüpft in Kärnten an Österreichplan an

Rückblick auf Wahlerfolg und Kampf gegen politische Ränder

Vor einem Jahr stand der Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber noch als Landesrat auf der Bühne des politischen Aschermittwochs - es galt damals die Landtagswahl im März 2023 zu schlagen. Heute lässt er das damalige Überraschungsergebnis Revue passieren: „Die sogenannten Experten haben sich geirrt. Ich danke euch allen in großer Demut!“ Für Gruber wird 2024 „ein Jahr der Richtungsentscheidungen!“ Deshalb appelliert er: „Verantwortung statt Populismus!“ Ironischerweise folgten schnell danach Parolen: „Wenn ein Mädchen in Österreich aus kulturellen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann, wenn ein Vater der Lehrerin am Elternsprechtag nicht die Hand gibt und wenndas Martinsfest in Lichterfest umbenannt wird - wo sind wir denn dann?“