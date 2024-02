Dieser Spieler könnte Hartberg bald verlassen

Der Marschplan für die Meisterrunde: „In den letzten Jahren haben 30 Punkte für die Top-Sechs gereicht, aber das ist mehr ein Thema für die Medien, das mich nicht so beschäftigt. Klar wäre ich super-happy, wenn wir oben dabei wären, aber im Sommer hat sich der Verein noch damit beschäftigt, dass wir nicht absteigen. Die Top-Sechs waren da nie am Radar! Wir haben zwar im Herbst erfolgreich den Umbau eingeleitet, man kann aber nicht verlangen, dass wir die Meisterrunde schaffen müssen. Zumal wir mit Lang, wie der WAC mit Bamba, einen wichtigen Spieler verloren haben, während die anderen Klubs kräftig nachgeschossen haben.“ Allerdings: „Die Chance auf die Meisterrunde ist so groß wie lange nicht und wir werden versuchen, sie in den restlichen vier Spielen zu nützen.“