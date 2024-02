„Viel gelitten“: Dembele spricht über Barca-Zeit

Nur das Wetter ist anders

Die Herausforderung habe er schließlich angenommen und sei gerade auch deshalb in den sechs Jahren sowohl persönlich als auch beruflich daran gewachsen. Er begann, einige Dinge umzustellen. So engagierte der Flügelspieler etwa einen eigenen Konditionstrainer. „Seine Ankunft hat viele Dinge auf dem Spielfeld und in meinem Leben verändert. Wir arbeiteten im Training und an meinen freien Tagen. Er hat mir sehr geholfen“, so der Franzose.