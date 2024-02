Paris SG gegen Real Sociedad - ab 21 Uhr LIVE

Paris Saint-Germain unternimmt den nächsten Anlauf zum Triumph in der Königsklasse, nach dem Achtelfinal-Aus im Vorjahr (gegen Bayern) will es PSG heuer besser machen. Gegen den La-Liga-Siebenten Real Sociedad ist der französische Meister um Kylian Mbappe daheim zu favorisieren, wenngleich sich die Pariser nur mit Mühe in der Gruppenphase hinter Borussia Dortmund und vor dem AC Milan und Newcastle United durchgesetzt haben.