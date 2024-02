„Der Elfer verfolgt mich seit 40 Jahren!“

Sturm gegen Slovan Bratislava. Wenngleich das Hinspiel im Play-off zur Conference-League am Donnerstag (18.45) in der Liebenauer Merkur Arena nicht auf den ersten Blick den Charme einer internationalen Highlight-Partie versprüht, so ist sie doch eine der bedeutendsten in der Geschichte des SK Sturm. Denn: Allzu oft waren - oder durften die Schwarz-Weißen in einem Europacup-Frühjahr nicht mehr auf den Rasen: