Polizisten bei Palästina-Demo in Berlin attackiert

In Deutschland kam es vor allem in der ersten Zeit nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen zu Straftaten bei propalästinensischen Kundgebungen. So fielen beispielsweise immer wieder antisemitische und volksverhetzende Aussagen. Teils kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen.