Erstmals seit 20 Jahren! Capitals nicht im Playoff

Die Capitals verspielten mit einer 0:3-Niederlage bei Olimpija Ljubljana ihre letzte, ohnehin nur noch theoretische Chance auf das Weiterkommen. Damit geht die längste Playoff-Serie der Liga zu Ende. Die Caps waren zuletzt im Spieljahr 2003/04 nicht aufgestiegen und in den folgenden 19 Jahren stets in der entscheidenden Meisterschaftsphase dabei. Die Saison ist für die Caps sowie das abgeschlagene Schlusslicht Graz99ers und Asiago mit Ende des Grunddurchgangs am 23. Februar zu Ende. Die Pioneers schafften dagegen in ihrer zweiten Saison erstmals den Aufstieg, obwohl sie bei den Black Wing Linz mit 2:5 verloren.