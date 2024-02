Enzo Diessl: Sieg beim Silber-Meeting in Belgrad

In Belgrad kam der U20-Europameister von Jerusalem 2023 jetzt auch auf internationalem Boden schon nahe an seine in Wien erzielte Bestzeit von 7,66 Sekunden heran. Am Wochenende startet der Steirer bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Linz. Dort besitzt er noch eine kleine Chance, die Direkt-Qualifikation für die Hallen-WM in Glasgow (6,62) zu laufen.