Skitour endete mit Hubschrauber-Einsatz

53-Jährige stürzte bei der Talfahrt

Gegen halb 10 am Montagmorgen hatten sich die vier Skitourengeher auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: der kleine Bösenstein, Hohentauern im Bezirk Murtal. Nachdem sie am Gipfel sicher angekommen waren, starteten sie die Talfahrt in Richtung der „Grünen Lacke“. Doch wegen eines Fahrfehlers stürzte die 53-jährige Deutsche und verletzte sich am linken Knie.