David gegen Goliath: 60 „Löwen“ für einen Haaland

Ein zweites Gesicht

Acht Pünktchen reichten für Platz zwei und den Aufstieg. Nur zwei Teams (Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad) der 32 Starter in der Gruppenphase wiesen einen noch niedrigeren Marktwert auf als der FC Kopenhagen. Der in der Königsklasse sein zweites Gesicht zeigt! „In der Liga dominieren sie die Gegner, haben viel Ballbesitz. Aber in der Champions League zeigen sie andere Tugenden, kämpfen, laufen, machen viel Drecksarbeit“, weiß Marvin Egho. Der Österreicher wechselte 2018 zum Randers FC, verbuchte in 156 Spielen 32 Tore und 17 Assists, kennt Kopenhagen auswendig.