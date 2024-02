LIVE ab 21 Uhr: FC Kopenhagen gegen ManCity!

Ausgerechnet gegen den Club-Weltmeister ist nun ein Kaltstart nach zweimonatiger Winterpause notwendig. Die Meisterschaft, in der Kopenhagen hinter Midtjylland und Bröndby auf Platz drei liegt, nimmt erst am Sonntag wieder Fahrt auf. „Das ist sehr knifflig, aber so ist es nun einmal“, sagte Jacob Neestrup, der 35-jährige Shootingstar auf der Trainerbank, zum Guardian. „Es ist für alle das größte Spiel der ganzen Saison, aber nicht das Wichtigste.“ Der Titelverteidiger spielt mit einer Siegesserie im Rücken in der dänischen Hauptstadt vor.