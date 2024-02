Posch-Assist bei klarem Sieg von Bologna

Der AC Milan hat am Sonntag den Serie-A-Schlager gegen Fußball-Meister SSC Napoli mit 1:0 gewonnen. Theo Hernandez erzielte für die Mailänder das einzige Tor des Spiels (25.). Die „Rossoneri“ (52 Punkte) festigten damit Rang drei in der Tabelle acht Zähler hinter Leader Inter und einen hinter Juventus. Die Neapolitaner liegen abgeschlagen auf Rang neun. Bologna mit ÖFB-Teamspieler Stefan Posch in der Startelf feierte unterdessen einen klaren 4:0-Heimsieg gegen Lecce.