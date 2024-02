„Weiß nicht, was sich Tuchel dabei gedacht hat“

Tuchel hatte sich überraschend für eine Dreierkette entschieden - zum ersten Mal in dieser Saison. Dayot Upamecano, Eric Dier und Asien-Cup-Rückkehrer Minjae Kim starteten gegen Leverkusen. Matthijs de Ligt musste auf der Bank Platz nehmen. Zum Unverständnis von Lothar Matthäus. „Ich weiß nicht, was sich Tuchel bei dieser Entscheidung gedacht hat“, sagte der Sky-Experte in der Halbzeit. Und die Legende legte nach: „Ich würde vor allem die Bayern-Spieler bringen, die jahrelange Erfahrung in diesem Verein haben, wie de Ligt, wie Kimmich, wie Müller, aber auch wie Guerreiro, der die Bundesliga kennt, Tel, der immer Geschwindigkeit reinbringt - da sind fünf Spieler auf der Bank.“