3D-Drucker sorgte für Wohnungsbrand: Katze starb!

Feueralarm am Freitagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel)! In einer Wohnung hat ein 3D-Drucker, der seit Stunden in Betrieb war, einen Brand ausgelöst. Nachbarn hörten explosionsartige Geräusche und nahmen Rauch wahr. Personen wurden nicht verletzt, eine Katze überlebte das Inferno aber nicht.