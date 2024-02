Struber: „Sturm kam nicht über die Mittellinie“

David Affengruber (Sturm-Verteidiger): „Wenn man aus Salzburg einen Punkt mitnimmt, ist das okay. Die erste Hälfte war nicht so gut, aber in der zweiten Hälfte sind wir mit einem ganz anderen Biss aus der Kabine gekommen. Wir haben ein bisschen was an unserem System geändert und haben auch Drangphasen gehabt, in denen Salzburg nicht herausgekommen ist.“