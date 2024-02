LIVE ab 20.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Sturm

Eine gewisse Brisanz sei durch die Grazer Hartnäckigkeit der letzten Jahre schon entstanden. „Sturm ist eine Mannschaft, die gefühlt hungrig ist, immer näher an das Spitzenteam FC Red Bull Salzburg heranzukommen“, sagte Struber. Umso wichtiger sei es, in „den Duellen auch für Klarheit zu sorgen“. Der Respekt vor einer eingespielten Sturm-Elf schwang mit. „Sie kommen sehr stark übers Umschalten und gleichzeitig - das sollte man nicht vergessen - die größte Wucht und Power strahlen sie über Standards aus“, sagte Struber über die nationale Nummer 1 in diesem Bereich. Salzburg dürfte in derselben Startelf aus Dreierabwehr und einer auf den Brasilianer Fernando zugeschnittenen Offensive auflaufen.