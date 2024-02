Louis Schaub trifft bei Skandal-Spiel in Hamburg

Der Hamburger SV hat am Freitagabend in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga eine 3:4-Heimniederlage gegen Hannover 96 kassiert. Die Partie wurde in der zweiten Hälfte von massiven Fanprotesten gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) überschattet. Davor hatte Louis Schaub einige Glanzlichter: Der ehemalige Rapid-Spieler leitete das zweite 96-Tor ein (21.) und erzielte den dritten Gästetreffer (32.). Das Siegestor zum 4:3 besorgte Sebastian Ernst (98.).