Aladdin Gedik Jameel: Wissensdurst und Humor

Sarkasmus und Ironie sind die Waffen des in Wien lebenden Comedian Aladdin Gedik Jameel. Wie er sie einsetzt, ist ab kommenden Mittwoch, 14. Februar, in der neuen Staffel der Sendung „Und Du?“ auf der Gratis-Streamingplattform Joyn zu erleben. Wie sieht es mit seinem Fernsehverhalten aus? „Weil ich mittlerweile Geld verdiene und die GIS-Gebühren gutbürgerlich zahle, muss ich es ausnutzen, fernzuschauen. Also lasse ich gerne im Hintergrund Cartoons oder Dokumentationen zur Entspannung laufen ...“