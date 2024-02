Umstrittener Kandidat dank KI „süß und knuddelig“

Prabowos Avatar ist dort in verschiedenen Posen wiederzufinden, beispielsweise wie er seine Katze Bobby streichelt. Unterstützer des Politikers können sich in Videos hineinkopieren und beispielsweise mit ihrem Idol durch den Dschungel wandern. Damit punktet der 72-Jährige vor allem bei der jungen Wählerschaft: Auf TikTok wurden Clips mit dem Hashtag #Prabowo bereits mehr als 19 Milliarden Mal geklickt. „Ich werde für ihn stimmen, weil er ‘gemoy‘ ist“, kündigt die Erstwählerin Putri an. „Gemoy“ bedeutet umgangssprachlich „süß und knuddelig“ auf indonesisch.