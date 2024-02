Russen-Party in Linzer Sauna sorgte für Wirbel

„Wir waren am Mittwoch um 17.45 Uhr in der Erlebnis-Sauna im Linzer Hummelhofbad. Normalerweise gibt es dann besinnliche Musik oder ähnliches. Diesmal ist ein Birkenzweig im Bottich gelegen. Ein Russe kam rein und hat uns erklärt, er würde jetzt einen Saunaaufguss machen, der ,Kalaschnikow‘ heißt. Wir waren ein bisserl sehr überrascht“, berichten Anrufer am „Krone“-Telefon.