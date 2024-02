Fights ab 18 Uhr: Hier setzt‘s heute Stroh-Schläge

Alles ist angerichtet: In der Wiener Ariana-Halle im 22. Bezirk geht heute eine „königliche“ Serie der heimischen Top-Organisation Sparta CF in die erste Runde! Maximal 1000 Kampfsport-Fans fiebern in verhältnismäßig „kleinem“ Rahmen vor Ort mit, wenn sich Profi-Fighter bei der Sparta-Royale-Premiere erstmals in einem Ring aus Heu prügeln.