Italien trauert um goldenen Olympia-Helden Arienti

Italiens Sport trägt Trauer - denn mit Luigi Arienti ist ein Großer des Bahnrad-Sports gestorben! Der als Mitglied des italienischen Vierers in der Mannschaftsverfolgung bei den Sommerspielen von 1960 in Rom zu Olympia-Sieger-Ehren gekommene Lombarde hauchte am Mittwoch im Alter von 87 Jahren sein Leben aus ...