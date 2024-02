An Austria glaubt im Rennen um Platz sechs niemand

Am Freitag startet die Bundesliga mit dem Hit zwischen Serienmeister Salzburg und Verfolger Sturm Graz in das heiße Finish des Grunddurchgangs. Die „Krone“ stellte vor den letzten fünf Runden fünf Fragen an Fußball-Experten - die sich zumindest in einer Sache einig sind: Die Veilchen aus Wien verpassen die Meistergruppe. Auch zur Punkteteilung nach 22 Runden gibt es keine zwei Meinungen.