Bösartige Nervenkrankheit rafft Real-Legende dahin

Miguel Ángel war 1967 als Spieler Atlético Orenses, des Klubs seiner Heimatstadt Ourense in Galicien, von den „Königlichen“ in der Hauptstadt Madrid unter Vertrag genommen worden. Nach einem Aufbaujahr bei CD Castellón in der 2. Liga wirkte er von 1968 an bis 1986 in weit über 300 Pflichtspielen für Real Madrid mit.