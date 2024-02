Skandal bei Einwurf! Fan belästigt Sevilla-Profi

Wie reagiert die Liga?

„Skandal“ - so titelt die spanische Zeitung „Sport“ in großen Lettern. „Hoffentlich wird La Liga das ernst nehmen, so wie sie auch Rassismus ernst nehmen. Ich hoffe, dass so etwas nicht auch in anderen Bereichen passiert. Wir können uns alle vorstellen, was los ist, wenn so etwas im Frauenfußball passieren sollte“, wird Ocampos zitiert.