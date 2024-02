Flock verpasst in Sigulda 12. EM-Medaille en suite

Flock in der Weltcup-Gesamtwertung Fünfte

Die dreifache Europameisterin (2014, 2016 und 2019) musste sich der zur Halbzeit führenden Belgierin Kim Meylemans, der deutschen Olympiasiegerin Hannah Neise und der Britin Amelia Coltman beugen. Auf Gold fehlten Flock 0,12 Sekunden. Der Weltcup-Sieg ging an die Kanadierin Mirela Rahneva. In der Weltcup-Gesamtwertung führt Kimberley Bos aus den Niederlanden (1186 Punkte) vor Meylemans (1042). Flock ist Fünfte mit 912 Zählern.