Ein Segen für Mensch und Tier zu Mariä Lichtmess

Drei Jahre mussten Tierfreunde warten, bis sie ihre Mitgeschöpfe in St. Ulrich im Greith wieder von Pfarrer Markus Lehr segnen lassen konnten. Und weil Mariä Lichtmess in St. Ulrich noch als Bauernfeiertag in Ehren gehalten wird, durften frische Krapfen und zünftige Harmonikaklänge nicht fehlen.