Bande schmuggelte Handys mit Drohnen ins Gefängnis

Vier Personen sind in Italien festgenommen worden, weil sie Drogen und Mobiltelefone mithilfe von Drohnen in Gefängnisse eingeschleust haben sollen. Die vier Männer werden verdächtigt, auf verschiedene Weise verbotenes Material in Haftanstalten in den Regionen Piemont, Sizilien, Marken, Kampanien und Abruzzen geliefert zu haben.