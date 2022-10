Handy-Schmuggel: Zwei Beamte in U-Haft

Zweiter Ex-Justizwachebeamte in U-Haft

Nicht nur der noch im aktiven Dienst stehende Gefängniswärter muss in die Zelle, bestätigte Verteidiger Kurt Jelinek: Das Landesgericht Linz verhängte demnach wegen Verdunklungsgefahr die Untersuchungshaft. Auch der Zweite, der Ex-Justizwachebeamte, ist nun in Untersuchungshaft. Am Mittwoch hatte die Polizei die beiden festgenommen - im Rahmen einer Razzia in Grödig.