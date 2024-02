Pop-Titan Dieter Bohlen feiert seinen 70er

Er ist der Bad Boy der Castingshows und das Urgestein im deutschen Synthiepop: Millionen kennen Dieter Bohlen als knallharten Jurychef bei „Deutschland sucht den Superstar“. Er weiß, worüber er spricht, denn er ist lange im Geschäft. Vor 40 Jahren komponierte er „You‘re my heart, you’re my soul“ - das Duo mit Thomas Anders ist längst Vergangenheit, doch der Modern-Talking-Ohrwurm wird immer noch in Discos gespielt. Gewiss wird er auch zu hören sein, wenn der „Pop-Titan“ am 7. Februar seinen 70. Geburtstag feiert - mit einer Riesenparty in Berlin im Theater am Potsdamer Platz.