Handtherapie: Endlich wieder handlungsfähig sein

Einschränkungen kommen oft vor: So betreffen laut AUVA alleine 41 (!) Prozent aller Arbeitsunfälle - am häufigsten sind Blessuren durch Werkzeuge, v. a. Messer, typisch wären aber auch einklemmen, Finger abtrennen etc. - die Hände, bei Jugendlichen sogar 50 Prozent. In der Freizeit liegt die Verletzungsquote noch höher. „Jede eingeschränkte Hand kostet dem jeweiligen Betrieb, der Wirtschaft und dem Gesundheitssystem viel Geld“, merkt Claudia Pacher an.