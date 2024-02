Ein unvergessliches Rhythmus-Abenteuer gewinnen!

Von den Straßen zu einem weltweiten Phänomen

Die Show, die vor über 25 Jahren in den Straßen Großbritanniens begann, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, wurde mit dem renommierten Olivier Award ausgezeichnet und selbst in Manhattan wurde die 8th Street ehrenhalber in „Stomp Avenue“ umbenannt. Nun kommt „STOMP“ frischer, schneller und lustiger als je zuvor vom 20. bis 25. Februar 2024 ins Brucknerhaus in Linz. Und das so frisch, so originell und so humorvoll wie am ersten Tag!