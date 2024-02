Netflix will weiter auf Eigenproduktionen setzen

Letzte Staffeln

Für heuer kündigte Netflix indes die Abschlussstaffeln zu einigen populären Serien an. So werden die 4. Staffel von „The Umbrella Academy“, die 6. Staffel von „Cobra Kai“, die 8. Staffel von „Elite“ und die 3. Staffel von „Sweet Tooth“ die letzten sein. Mit Spannung erwartet wird auch die zweite Staffel der südkoreanischen Serie „Squid Game“, für die Netflix bisher keinen genauen Starttermin nennt. Die 2021 erschienene erste Staffel, in der verzweifelte Menschen in Kinderspielen ums Überleben kämpfen, wurde zum weltweit populärsten Titel von Netflix. In einem neuen Clip gibt es einige Sekunden aus der zweiten Staffel zu sehen.