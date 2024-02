Kunstsammler und Kulturheld aus Leidenschaft

Im Alter von 13 Jahren verbrachte Egon Kollarik seine Freizeit am liebsten in der Neufelder Schottergrube. Dort sammelte der Bub augenscheinlich wertlose Gegenstände, die er mit nach Hause nahm, so auch eine Nürnberger Taschenuhr. Später kam heraus, dass es sich um ein Original Nürnberger Ei handelte. Nach dieser wundersamen Entdeckung wurde die Neugierde für die Geschichte Österreichs geweckt. Kein Weg war dem Neufelder zu weit, um kostbare Raritäten aufzutreiben.