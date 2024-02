Comeback? Kilde wünscht sich nur „normales“ Leben

Olympia- und WM-Medaillengewinner Kilde war am 13. Jänner in der Wengen-Abfahrt kurz vor dem Ziel gestürzt und in das Netz gekracht. Dabei zog er sich mit viel Blutverlust tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Verletzung an der linken Schulter zu. Es folgen Operationen in Bern und Innsbruck, weitere dürften nicht nötig sein. „Es ist alles nach Plan verlaufen und erledigt. Wenn ich keine weitere Operation machen muss, bin ich glücklich“, sagte der Gewinner einer großen und von vier kleinen Weltcup-Kugeln.