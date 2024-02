Gewinnen Sie edle Tropfen zum Valentinstag

Am Valentinstag feiern wir die Liebe in all ihrer Vielfalt. Eine Gelegenheit für Verliebte, ihre Partnerschaft zu ehren und besondere Momente miteinander zu teilen. Da kommt Lust auf, gemeinsam ein anregendes Schlückchen zu genießen. Wir verlosen deshalb betörend gute Getränke, die Liebe, Freude und Diversität symbolisieren: die PRIDE Cuvée vom Weingut Doktor Wunderer und den VAUX Rosé Brut Sekt.