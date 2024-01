So steht’s um Haaland nach der üblen Verletzung!

Trainer Pep Guardiola kündigte am Dienstag an, dass der 23-jährige Norweger für das englische Premier-League-Heimspiel am Mittwoch gegen Burnley wieder zur Verfügung steht. Der Torjäger war zuletzt wegen einer Fußverletzung ausgefallen, seine bisher letzte Partie bestritt der Ex-Salzburger am 6. Dezember gegen Aston Villa.